Вашингтон, 22 июня, 2022, 07:13 — ИА Регнум. Введение санкций против России ухудшило положение США и других стран Запада на международной арене, заявил американский миллиардер Рэй Далио в интервью журналу Spiegel.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции

Он пояснил, что вред состоит в боязни многих государств продолжать вложения в ценные бумаги Соединенных Штатов. Далио отметил, что этот страх связан с тем, что такие страны опасаются участи России, активы которой Запад решил заблокировать.

Миллиардер считает, что указанный процесс меняет соотношение сил в мире. Он подчеркнул, что санкции против России оказались неэффективны. Вместе с тем финансист добавил, что у Вашингтона нет других рычагов давления на Москву.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 июня первый заместитель министра финансов США Адевале Адейемо заявил, что американские власти применили против России избыточный объем санкций.