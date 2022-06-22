Тында, Амурская область, 22 июня, 2022, 07:16 — ИА Регнум. Масштабные работы по созданию вторых путей начались на участке железной дороги Пурикан-Тында в Амурской области. Там уложат почти 50 км рельсов и построят 32 моста, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 22 июня в пресс-службе правительства региона.

15min.lt Строительство железной дороги

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Кроме того, на участке установят 16 труб для пропуска воды и обновят оборудование для управления движением поездов. Модернизировать намерены шесть полигонов.

Работы идут в рамках инвестпрограммы развития Восточного полигона на линии, связывающей БАМ и Транссиб. Результатом её реализации станет повышение провозной способности участка Бамовская — Тында с 42,2 до 54,9 млн тонн в год.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 июня полпред президента России в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев назвал меры по расширению Байкало-Амурской и Транссибирской магистралей недостаточными. Действия по увеличению пропускной способности этих путей «надо ускорять, потому что вся страна развернулась на Дальний Восток», отметил он.