Оренбург, 22 июня, 2022, 07:09 — ИА Регнум. Оренбург присоединился к всероссийской акции «Свеча памяти». В областном центре в память о начале Великой Отечественной войне зажгли тысячи свечей, сообщили в пресс-службе областного правительства.

пресс-служба администрации Оренбурга Акция «Свеча памяти» в Оренбурге

Акция прошла вечером 21 июня в парке «Салют, Победа!». Около 2 тысяч горожан почтили память погибших в годы войны.

«День памяти и скорби — самая трагичная дата в истории нашей страны. В этот день началась Великая Отечественная война, принесшая горе и утрату в каждый дом нашей огромной Родины. За мир и покой на Земле наш народ заплатил высочайшую цену. В каждой семье есть свой скорбный список, оставленный войной. Мы не вправе забыть, что это наши деды и прадеды освободили мир от фашизма. На их долю выпали тяжелейшие испытания. 27 миллионов погибших, разрушенные города, покалеченные судьбы. Мы всегда будем помнить о священном подвиге своего народа», — сказал губернатор Денис Паслер.

Подвиг тех, кто не вернулся домой с полей сражений Великой Отечественной войны, почтили минутой молчания. У подножия «Вечного огня» участники акции зажгли свечи.

Позднее на площади им. В. И. Ленина 300 волонтёров зажгли 10 тысяч свечей и создали из них образ скульптуры «Родина-мать зовёт!» с надписью «Оренбург Помнит!».