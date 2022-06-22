Екатеринбург, 22 июня, 2022, 07:03 — ИА Регнум. В Екатеринбурге 22 июня намерены воссоздать атмосферу предвоенного Свердловска. Об этом сообщили журналистам в мэрии города.

Голос Левитана в годы войны звучал на весь мир из Свердловска

Это планируется сделать при помощи песен, музыки и театральных номеров. Участие в постановках примут артисты местных театров и симфонический оркестр Свердловского музыкального училища имени Чайковского. Вторую часть концерта посвятят работникам культуры Свердловска, ушедшим на фронт.

После этого церемония переместится к монументу Уральскому добровольческому танковому корпусу, расположенному на Привоказльной площади. Там будет объявлена минута молчания. Кроме того, два больших оркестра исполнят песни военных лет.