Мадрид, , 07:00 — REGNUM Известный испанский киноактёр Хавьер Бардем примет участие в озвучке анимационного мюзикла от режиссера «Шрека» Вики Дженсон. Об этом пишет агентство EFE.

Хавьер Бардем Angela George

Вместе с Бардемом над мультфильмом будет работать его коллега по фильму «В роли Рикардо» Николь Кидман.

Бардем и Кидман подарят свои голоса анимационному фильму «Spellbound», спродюсированному компаниями Apple и Skydance, над которым также будет работать латиноамериканка Рейчел Зеглер, известная по роли Марии в «Вестсайдской истории».