Мадрид, 22 июня, 2022, 07:00 — ИА Регнум. Известный испанский киноактёр Хавьер Бардем примет участие в озвучке анимационного мюзикла от режиссера «Шрека» Вики Дженсон. Об этом пишет агентство EFE.

Angela George Хавьер Бардем

Вместе с Бардемом над мультфильмом будет работать его коллега по фильму «В роли Рикардо» Николь Кидман.

Бардем и Кидман подарят свои голоса анимационному фильму «Spellbound», спродюсированному компаниями Apple и Skydance, над которым также будет работать латиноамериканка Рейчел Зеглер, известная по роли Марии в «Вестсайдской истории».