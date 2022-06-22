Испанский актёр Хавьер Бардем озвучит мультфильм
Мадрид, 22 июня, 2022, 07:00 — ИА Регнум. Известный испанский киноактёр Хавьер Бардем примет участие в озвучке анимационного мюзикла от режиссера «Шрека» Вики Дженсон. Об этом пишет агентство EFE.
Angela George
Хавьер Бардем
Вместе с Бардемом над мультфильмом будет работать его коллега по фильму «В роли Рикардо» Николь Кидман.
Бардем и Кидман подарят свои голоса анимационному фильму «Spellbound», спродюсированному компаниями Apple и Skydance, над которым также будет работать латиноамериканка Рейчел Зеглер, известная по роли Марии в «Вестсайдской истории».