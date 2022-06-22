Улан-Удэ, 22 июня, 2022, 06:58 — ИА Регнум. В Селенгинском районе Бурятии в результате столкновения двух легковых автомобилей пострадали девять человек, в том числе четверо детей. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения региона.

ДТП

пресс-служба Минздрава Бурятии «В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали девять человек, в том числе четверо детей».

Один несовершеннолетний, пострадавший в ДТП, в настоящее время помещён в больницу города Улан-Удэ, одного взрослого госпитализировали в Гусиноозёрскую центральную районную больницу. Семеро других участников ДТП были обследованы врачами и направлены на амбулаторное лечение по месту жительства.

В настоящее время сотрудники ГИБДД устанавливают причины и обстоятельства произошедшего.

Как сообщало ИА REGNUM, на Сахалине утром 22 июня на 178 километре автодороги Южно-Сахалинск — Оха в Макаровском районе произошло столкновение легкового автомобиля с рейсовым автобусом, в котором находились 23 пассажира.