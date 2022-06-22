Благовещенск, 22 июня, 2022, 07:10 — ИА Регнум. В Благовещенск доставили около 800 тон овощей и фруктов из Китая. Это первая партия такого груза после прекращения поставок на длительный срок, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 22 июня в управления Россельхознадзора по региону.

(сс)GDJ Овощи и фрукты

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Товары привезли в 65 контейнерах. В Благовещенск доставлены лук, капуста, помидоры, морковь, чеснок, свекла, баклажаны, кабачки, пекинская капуста, сельдерей, огурцы, перец, арбузы, дыни, манго, ананасы и виноград.

Продукция приехала на барже в пункт пропуска Благовещенск-Хэйхэ. Способ перевозки грузов по воде считается оптимальным в текущей санитарно-эпидемиологической ситуации.

Как сообщало ИА REGNUM, Роспотребнадзор приостановил импорт овощей, фруктов и ряда других товаров из Турции, Египта, Ирана и Китая в конце декабря 2021 года.