Куала-Лумпур, 22 июня, 2022, 06:57 — ИА Регнум. В Малайзии за прошедшие сутки скончались два пациента с коронавирусной инфекцией. Об этом свидетельствуют данные министерства здравоохранения королевства.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Малайзия

Таким образом, общее число жертв осложнений COVID-19 на малайзийской территории выросло до 35 737. Также за минувшие сутки в стране выявили 1921 носителя SARS-CoV-2, причем 114 из них прибыли в королевство из-за границы. Всего с начала пандемии в Малайзии подтвердили 4 544 626 случаев заражения коронавирусом нового типа. Уже смогли выздороветь 4 482 734 человека.

В настоящее время в королевстве числится 26 155 активных случаев заболевания коронавирусной инфекцией. При этом 29 пациентов помещены в отделения реанимации, из них 20 — подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.