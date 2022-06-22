Нью-Дели, , 06:56 — REGNUM Правительство Индии настоятельно рекомендовало государственным нефтяным компаниям закупить «большие объемы» сырой нефти у России со скидкой, сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на свои источники.

Нефть Иван Шилов (с) ИА REGNUM

По информации издания, одной из таких организаций стала Indian Oil Corporation, которая уже обсуждает условия контракта с «Роснефтью». Источник газеты отметил, что российская сырая нефть не попала под санкции, и многие государства продолжают приобретать этот вид сырья.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 июня агентство Reuters передало информацию о том, что во второй половине мая сталелитейная компания Tata Steel (Индия) закупила у России крупную партию угля в размере около 75 тысяч тонн.

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