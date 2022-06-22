Нью-Дели, 22 июня 2022, 06:56 — REGNUM Правительство Индии настоятельно рекомендовало государственным нефтяным компаниям закупить «большие объемы» сырой нефти у России со скидкой, сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на свои источники.
По информации издания, одной из таких организаций стала Indian Oil Corporation, которая уже обсуждает условия контракта с «Роснефтью». Источник газеты отметил, что российская сырая нефть не попала под санкции, и многие государства продолжают приобретать этот вид сырья.
Как сообщало ИА REGNUM, 20 июня агентство Reuters передало информацию о том, что во второй половине мая сталелитейная компания Tata Steel (Индия) закупила у России крупную партию угля в размере около 75 тысяч тонн.
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