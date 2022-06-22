Омск, , 06:54 — REGNUM Учредитель строительной организации предстанет перед судом в Омске по обвинению в хищении более 8 млн рублей у пайщиков. Об этом ИА REGNUM сообщили 22 июня в прокуратуре Омской области.

Строительство Булатова Екатерина © ИА REGNUM

Утверждено обвинительное заключение по уголовному делу против учредителя строительной организации. Он обвиняется в совершении семи преступлений по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершённое в особо крупном размере с использованием служебного положения»).

По версии следствия, фигурант уголовного дела организовал ЖСК, в который вошли сотрудники подконтрольных ему организаций. В 2013–2016 годах под предлогом реализации паев на квартиры в планируемом к строительству многоквартирном доме на пересечении улиц Бульвар Архитекторов — Волгоградская он похитил принадлежащие семерым потерпевшим деньги — более 8 млн рублей.

Вину в совершении преступлений он не признал, ущерб не возместил. Имущество фигуранта и возглавляемой им организации арестовано.

Уголовное дело рассмотрит Кировский районный суд Омска.

Как сообщало ИА REGNUM, в Томской области перед судом предстанет организатор кредитного кооператива, которого обвиняют в хищении денег у пайщиков.

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