Нью-Йорк, США, 22 июня 2022, 06:53 — REGNUM Доминиканская Республика выразила Генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу свою обеспокоенность по поводу «растущего ухудшения» внутренней ситуации в Гаити. Об этом пишет агентство EFE.
В Доминикане также назвали скудными действия ООН по содействию стабилизации ситуации в Гаити.
Министр иностранных дел Доминиканской Республики Роберто Альварес поставил соответствующий вопрос перед Гутерришем во время их встречи в штаб-квартире ООН, говорится в заявлении доминиканского внешнеполитического ведомства.