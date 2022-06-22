Нью-Йорк, США, 22 июня, 2022, 06:53 — ИА Регнум. Доминиканская Республика выразила Генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу свою обеспокоенность по поводу «растущего ухудшения» внутренней ситуации в Гаити. Об этом пишет агентство EFE.

Securityconference.org Антониу Гутерриш

В Доминикане также назвали скудными действия ООН по содействию стабилизации ситуации в Гаити.

Министр иностранных дел Доминиканской Республики Роберто Альварес поставил соответствующий вопрос перед Гутерришем во время их встречи в штаб-квартире ООН, говорится в заявлении доминиканского внешнеполитического ведомства.