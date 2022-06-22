Челябинск, 22 июня, 2022, 06:51 — ИА Регнум. В Челябинске в Саду Победы зажгли свечи в память опавших в годы Великой Отечественной войны. Они горели до рассвета 22-го.

Зоя Емельянова ИА REGNUM «Свеча памяти»

Также свечи были зажжены в поддержку специальной военной операции, которую Россия проводит на Украине. Из горящих лампадок выложили фразу «1941 верим V победу 2022».

Как сообщало ИА REGNUM, 22 июня исполнился 81 год с момента нападения гитлеровской Германии на СССР.