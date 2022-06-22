Вашингтон, , 06:50 — REGNUM Официальный запрос от американской стороны по поводу захваченных в плен на Украине наёмников из США в российское посольство не поступал. Такое заявление сделал журналистам 21 июня глава российской дипмиссии в Вашингтоне Анатолий Антонов.

Анатолий Антонов Mil.ru

«В посольство к нам не обращались. Я не подтверждаю получение такого обращения со стороны американцев», — уточнил Антонов.

В свою очередь, официальный представитель Госдепа США Нед Прайс утверждал, что Белый дом запросил у России информацию по задержанным американским гражданам, но не получил ответа. При этом, по словам Прайса, Вашингтон находится в прямом контакте с Москвой.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил журналистам о своём потрясении после слов пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, допустившего возможность смертного приговора для американских наёмников, попавших в плен на Украине.

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