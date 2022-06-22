Мадрид, , 06:50 — REGNUM Первый вице-премьер и министр экономики Испании Надия Кальвиньо заверила, что меры, принятые правительством для смягчения влияния ситуации вокруг Украины на цены, снижают инфляцию на несколько пунктов. Об этом пишет агентство EFE.

Надия Кальвиньо Ministry of Economic Affairs and Digital Transformation of Spain

«Правительство принимает меры, которые оказались эффективными, они снижают инфляцию на два-три пункта, они делают инфляцию в Испании ниже среднего уровня по Евросоюзу», — сказала Кальвиньо во время своего выступления на заседании Сената.

Она напомнила, что в Евросоюзе есть «одиннадцать стран, в которых инфляция выше, чем в Испании».