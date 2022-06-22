Благовещенск, , 06:51 — REGNUM В 4 часа утра по местному времени в Благовещенске прошла акция «Свеча памяти». Горожане почтили память погибших в Великой Отечественной войне, акция «День памяти и скорби» также проходит в онлайн-формате, сообщил в своём телеграм-канале 22 июня губернатор региона Василий Орлов.

День памяти и скорби в Ярославле Duma.yar.ru

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«В этот день 81 год назад жизнь миллионов соотечественников изменилась навсегда. Началась Великая Отечественная война. Это страшное событие коснулось каждой семьи. На фронт ушли более 100 тысячи наших земляков, около 40 тысяч человек не вернулись домой. Мы должны помнить подвиг наших героев!» — написал он.

В том числе зажгли свечи в память о погибших соотечественниках сотрудники следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Амурской области. Память жертв войны почтили минутой молчания.

Как сообщало ИА REGNUM, на Сахалине утром 22 июня во всех районах состоялись митинги, посвященные Дню памяти и скорби.