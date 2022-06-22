Сан-Сальвадор, 22 июня, 2022, 06:41 — ИА Регнум. Законодательное собрание, в котором преобладает проправительственное большинство, может вновь проголосовать за продление на 30 дней режима чрезвычайного положения. Об этом пишет агентство EFE.

Герб Сальвадора

Режим ЧП действует в Сальвадоре с конца марта 2022 года после волны насилия, в результате которой за три дня погибли 87 человек.

Конгресс уже дважды утверждал и продлевал этот режим, который приостанавливает действие конституционных прав, таких как свобода собраний.