Ханты-Мансийск, , 06:41 — REGNUM В Берёзовском районе Югры выявлено превышение предельно допустимых розничных цен на продовольствие. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры ХМАО.

Отмечается, что Берёзовский район — отдалённый, и является территорией с ограниченными сроками завоза грузов. Здесь в двух продовольственных магазинах посёлка Берёзово прокурорская проверка выявила завышение предельно допустимых цен на молочную продукцию — на 87%, на морковь — 17%, на картофель — на 11%, и на лук - на 5%.

В отношении владельцев торговых точек были составлены протоколы по ч. 1 ст. 14.6 КоАП РФ («Нарушение порядка ценообразования»), которые направлены для рассмотрения в территориальный отдел Роспотребнадзора. По представлению прокуратуры цены на продукты приведены в соответствие с законом.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 31 декабря 2022 года жителям Сургута (ХМАО) продали 600 граммов помидоров за 1139 рублей. Люди обнаружили факт продажи овощей по завышенной цене после покупки, в чеке. Администрация торговой точки объяснила произошедшее технической ошибкой.

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