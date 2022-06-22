Тюмень, , 06:36 — REGNUM В тюменские колледжи и техникумы подать заявление на зачисление можно через сайт «Госуслуги». Об этом сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

Госуслуги Minsvyaz.ru

Абитуриент сам заполняет заявку в личном кабинете. Ему нужно лишь выбрать колледж или техникум, указать уровень образования (9 или 11 классов), сообщить о личных достижениях, приложить скан документов об образовании, внести контакты свои и родителей.

Документы для поступления в тюменские колледжи и техникумы в электронном виде принимаются до 15 августа. Отмечается, если останутся свободные места, то указанный срок будет продлён до 25 ноября.