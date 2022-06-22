Москва, , 06:35 — REGNUM Употребление алкоголя на борту самолета может вызвать панические атаки, заявил главный врач медико-санитарной части московского аэропорта «Шереметьево» Сергей Волга.

Самолет Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Небольшие дозы алкоголя вызывают обезвоживание, и в полете они усиливают обезвоживание, вызванное фактором полета, это дополнительный негативный фактор, который воздействует, а само обезвоживание может вызывать дискомфорт или ухудшение самочувствие», — отметил он.

Эксперт добавил, что из-за алкоголя у пассажира в стрессовой ситуации могут возникнуть панические атаки или неадекватное поведение.

Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2021 года генпрокурор США Меррик Гарланд заявил, что в стране будут придерживаться политики нулевой терпимости к буйным авиапассажирам. Отмечалось, что в 2021 году в США произошло рекордное количество инцидентов, связанных с неадекватным поведением пассажиров на борту.