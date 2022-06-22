Мадрид, , 06:34 — REGNUM Высший суд юстиции Мадрида отменил приостановку разрешения на восстановление доступа к склепам базилики Долины Павших для проведения эксгумации жертв франкизма. Об этом пишет агентство EFE.

Долина Павших (сс) Elena F D

Палата по административным делам и разрешению споров в постановлении от 20 июня удовлетворила апелляцию, поданную государственным адвокатом, на постановление от 16 ноября 2021 года, вынесенное Административным судом по спорным делам №10 Мадрида, и отменила последнее постановление.

В базилике Долины Павших хранятся тела более чем 33 тысяч жертв Гражданской войны.