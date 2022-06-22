Эвенкийский муниципальный район, Красноярский край, 22 июня, 2022, 06:32 — ИА Регнум. В Эвенкийском районе Красноярского края проводится проверка по факту гибели 17-летнего подростка, утонувшего в реке. Об этом ИА REGNUM сообщили в Главном следственном управлении СКР по региону.

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Трагедия произошла 21 июня. Юноша утонул в реке Нижняя Тунгуска посёлка Тура Эвенкийского района.

По предварительным данным, подросток отдыхал на берегу реки в компании двух приятелей. В какой-то момент они решили переплыть реку. Один из юношей не рассчитал своих сил и скрылся под водой. Друзья пытались его спасти, но не смогли обнаружить.

Ведутся поиски пропавшего. Проводится проверка.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ставропольском крае 14-летнего подростка унесло течением реки.

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