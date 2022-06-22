Мадрид, 22 июня 2022, 06:32 — REGNUM Глава администрации премьер-министра Испании Феликс Боланьос и его коллега из Женералитата Каталонии Лаура Вилагра встретятся 22 июня во дворце Монклоа. Об этом пишет агентство EFE.
Отмечаются, что стороны попытаются перенаправить отношения между двумя администрациями, заблокированные в результате дела о шпионаже за политиками, выступающими за независимость Каталонии.
В ожидании объявления о встрече председателя правительства Испании Педро Санчеса и председателя Женералитата Каталонии Пере Арагонеса, кабмин квалифицировал встречу Боланьоса и Вилагры как часть «диалога», который он ведет со всеми автономными сообществами, включая Каталонию.