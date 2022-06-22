Мадрид, , 06:32 — REGNUM Глава администрации премьер-министра Испании Феликс Боланьос и его коллега из Женералитата Каталонии Лаура Вилагра встретятся 22 июня во дворце Монклоа. Об этом пишет агентство EFE.

Феликс Боланьос La Moncloa

Отмечаются, что стороны попытаются перенаправить отношения между двумя администрациями, заблокированные в результате дела о шпионаже за политиками, выступающими за независимость Каталонии.

В ожидании объявления о встрече председателя правительства Испании Педро Санчеса и председателя Женералитата Каталонии Пере Арагонеса, кабмин квалифицировал встречу Боланьоса и Вилагры как часть «диалога», который он ведет со всеми автономными сообществами, включая Каталонию.