Ювалд, , 06:32 — REGNUM Начальная школа в городе Ювалде (штат Техас, США), где 18-летним местным жителем в мае были убиты 19 детей из одного класса и двое учителей, будет снесена. Об этом со ссылкой на мэра Дона Маклафлина журналист регионального отделения телекомпании Fox Эллен Макнамара 21 июня сообщает на своей странице в социальной сети Twitter.

Ребёнок ИА REGNUM

Эллен Макнамара «Мэр Ювалда заявил, что начальная школа «Робб» будет снесена».

О желании снести школу, где произошла трагедия, ранее заявили многие местные жители и представители городской администрации.

Напомним, 24 мая в городе Ювальде 18-летний местный житель Сальвадор Рамос явился с оружием в начальную школу, где убил 19 детей и двоих взрослых. Забаррикадировавшегося в классе убийцу застрелили полицейские.

Как сообщало ИА REGNUM, в американских школах усилят меры безопасности после расстрела детей в техасской школе.

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