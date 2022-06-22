Москва, , 06:34 — REGNUM Арбитраж Москвы в рамках банкротства владельцев лопнувшего ООО «Авиакомпания «ВИМ-Авиа» — Светланы и Рашида Мурсекаевых рассмотрит вопрос снятия полномочий с финансового управляющего. Заседание назначено на 2 августа 2022 года, передаёт ИА REGNUM.

Банкротство Ken Teegardin

«В Арбитражный суд города Москвы 06.06.2022 года посредством почтового отправления документов поступило заявление САУ «СРО «ДЕЛО» об освобождении Ноготкова К. О. от обязанностей арбитражного управляющего должника», — отмечается в определении суда.

Детали не уточняются.

Напомним, несостоятельными Мурсекаевы являются с мая 2021 года. А авиакомпания была обанкрочена за три года до этого, после серии скандалов. На сегодня Рашид Мурсекаев также фигурант уголовного дела.

По банкротному делу продолжается формирование реестра кредиторов. Один из них — правовой центр «Паритет» выставил претензии на 1,1 млрд рублей. В конце мая 2022 года фигурантам также продлили срок реализации имущества. Он продлится до 18 ноября 2022 года.

Справка: «ВИМ-Авиа» зарегистрирована в Сабинском районе Татарии.