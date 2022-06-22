Пекин, 22 июня, 2022, 06:26 — ИА Регнум. Национальная обсерватория Китая возобновила оранжевое предупреждение о высоких температурах, поскольку волны жары продолжали охватывать северную часть страны, сообщает 21 июня агентство Синьхуа.

Жара

В дневное время 21 июня в некоторых районах Хэбэя, Пекина, Тяньцзиня, Шаньдуна, Хэнани, Аньхоя, Цзянсу, Хубэя, Шаньси, Шэньси, Синьцзяна и Хайнаня будут наблюдаться высокие температуры, которые, как ожидается, достигнут 35-39 градусов по Цельсию, сообщил Национальный метеорологический центр Китая. По данным центра, в некоторых районах Хэбэя и Шаньдуна температура превысит 40 градусов по Цельсию.

Центр рекомендовал избегать занятий на свежем воздухе в периоды высокой температуры во второй половине дня и предложил работникам, подвергающимся воздействию высоких температур, принять необходимые защитные меры.

Между тем сильные дожди, которые недавно обрушились на южные регионы страны, со среды прекратятся, при этом основной пояс дождей переместится на север, и ожидается, что ливни обрушатся на районы Внутренней Монголии, Цзилиня и Ляонина на севере Китая.

Тем не менее эксперты по-прежнему предостерегают от негативного воздействия наводнений на малых и средних реках, заболачивания городов и сельских районов и оползней в горных районах, призывая общественность держаться подальше от регионов, подверженных метеорологическим бедствиям.

В Китае действует четырехуровневая система предупреждения о погоде с цветовой кодировкой, где красный цвет обозначает наиболее серьезное предупреждение, за которым следуют оранжевый, желтый и синий.