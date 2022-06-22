Элиста, , 06:24 — REGNUM В память о начале Великой Отечественной войны в Элисте зажгли 10 тысяч свечей. Таким образом Калмыкия присоединилась к акции «Огненные картины войны». Об этом сообщил в своём телеграм-канале руководитель региона Бату Хасиков.

Свечи Булатова Екатерина © ИА REGNUM

«22 июня, ровно 81 год назад, началась Великая Отечественная война. Миллионы людей до последнего сражались за жизнь нашего многонационального народа. За честь, за справедливость и за мирное небо над головой. Мы зажгли 10 000 свечей в память о тех, кто сражался на фронте, воевал в партизанских отрядах, страдал в нацистских концлагерях, кто без сна и отдыха трудился в тылу», — написал он.

Глава Калмыкии напомнил участникам акции, что из калмыцких степей на фронт ушли более 43 тыс. человек. Неоценимый вклад в освобождение Отечества от фашистской нечисти внесли бойцы 110-й калмыцкой кавалерийской дивизии, солдаты 28-й армии, обернувшие врага в бегство под Хулхутой.

И сегодня, когда фашисты вновь подняли головы, пытаясь на свой лад перекроить историю, жителям России необходимо сплотиться, быть единым целым.

«Сегодня мы снова проживаем непростое время. События на Украине заставили нас сражаться с нацизмом вновь. Мы поддерживаем наших воинов, которые с честью выполняют свой долг и защищают Россию!» — обратился Бату Хасиков к собравшимся.