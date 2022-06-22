Элиста, 22 июня, 2022, 06:24 — ИА Регнум. В память о начале Великой Отечественной войны в Элисте зажгли 10 тысяч свечей. Таким образом Калмыкия присоединилась к акции «Огненные картины войны». Об этом сообщил в своём телеграм-канале руководитель региона Бату Хасиков.

Булатова Екатерина ИА REGNUM Свечи

«22 июня, ровно 81 год назад, началась Великая Отечественная война. Миллионы людей до последнего сражались за жизнь нашего многонационального народа. За честь, за справедливость и за мирное небо над головой. Мы зажгли 10 000 свечей в память о тех, кто сражался на фронте, воевал в партизанских отрядах, страдал в нацистских концлагерях, кто без сна и отдыха трудился в тылу», — написал он.

Глава Калмыкии напомнил участникам акции, что из калмыцких степей на фронт ушли более 43 тыс. человек. Неоценимый вклад в освобождение Отечества от фашистской нечисти внесли бойцы 110-й калмыцкой кавалерийской дивизии, солдаты 28-й армии, обернувшие врага в бегство под Хулхутой.

И сегодня, когда фашисты вновь подняли головы, пытаясь на свой лад перекроить историю, жителям России необходимо сплотиться, быть единым целым.

«Сегодня мы снова проживаем непростое время. События на Украине заставили нас сражаться с нацизмом вновь. Мы поддерживаем наших воинов, которые с честью выполняют свой долг и защищают Россию!» — обратился Бату Хасиков к собравшимся.