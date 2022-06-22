Благовещенск, 22 июня, 2022, 06:46 — ИА Регнум. Амурскую область заливают дожди. В столице региона Благовещенске выпала половина месячной нормы осадков, повреждены участки дорог в Зейском районе, сообщили 22 июня «Вести: Амурская область».

Https://dorogi-onf.ru Лужа

Читайте также: В столице Приамурья ввели режим повышенной готовности из-за сильных дождей

На перекрёстках в столице Приамурья увеличилось количество ДТП, службы в авральном режиме откачивают воду, горожане жалуются на подтопленные участки. Коммунальщики и энергетики переведены на круглосуточный режим работы.

В Зейском районе дорожные службы восстанавливают автомобильные проезды. Прекращено сообщение с сёлами Золотая Гора, Снежногорское, Поляковское, Сиан и Ивановка. Уровень воды в реках региона продолжает повышаться, но до критических отметок ещё далеко.

Как сообщало ИА REGNUM, с 20 июня в Благовещенске действует режим повышенной готовности из-за сильных дождей. Соответствующий документ подписал мэр амурской столицы Олег Имамеев.