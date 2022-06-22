Наньчан, Китай, , 06:23 — REGNUM Штаб по борьбе с наводнениями и ликвидации последствий засухи провинции Цзянси на востоке Китая повысил уровень реагирования на чрезвычайные ситуации по борьбе с наводнениями до уровня II, поскольку около 485 000 жителей пострадали от затяжных дождей, сообщает 21 июня агентство Синьхуа.

Цзянси Michael Mooney

С 18 июня сильные дожди и наводнения обрушились на 55 уездов провинции Цзянси, в результате чего пострадало 43 300 гектаров посевов. По данным штаб-квартиры, прямые экономические потери от наводнений достигли 470 млн юаней (около $70,4 млн).

Местный метеорологический департамент сообщил, что 21 июня осадки в Цзянси немного ослабли, но сильные дожди обрушились на его южную и восточную части. 22 июня пояс дождей переместится на север, в бассейн реки Янцзы.