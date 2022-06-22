Оттава, , 06:17 — REGNUM Переговоры по ситуации с турбинами Siemens для российского газопровода «Северный поток» ведут власти Канады и ФРГ. Об этом рассказал 21 июня канадский министр природных ресурсов Джонатан Уилкинсон в беседе с изданием Bloomberg.

Газопровод «Северный поток» Gazprom.ru

Стороны пытаются преодолеть последствия решения канадских властей, которые не могут вернуть турбины из-за санкций Канады против России. По этой причине компания «Газпром» вынуждена была сократить поставки газа через «Северный поток» до 100 млн кубометров в сутки при плановых 167 млн. Немецкая сторона подтвердила, что газоперекачивающие турбины, которые ремонтировались на заводе Siemens Energy в Монреале, до сих не были возвращены российской стороне.

Уилкинсон уточнил, что Канада ведёт переговоры с Германией, пытаясь отыскать путь, который поможет обеспечить поставки газа. По словам Уилкинсона, в данной ситуации возможны разные варианты, которые будут рассмотрены.

Министр природных ресурсов Канады отметил, что его страна хочет уважать собственные санкции, но при этом у канадских властей никогда не было цели «нанести значительный вред ФРГ». Оттава считает Берлин своим одним из своих ближайших друзей и союзников, поэтому ситуация с турбинами вызвала серьёзную озабоченность у Канады.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что постпред России при Евросоюзе Владимир Чижов допустил остановку «Северного потока» из-за проблем с ремонтом турбин в Канаде.

Читайте ранее в этом сюжете: Постпред России при ЕС допустил остановку «Северного потока»