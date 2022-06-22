Пекин, , 06:15 — REGNUM Базовая ставка по однолетним кредитам в Китае (LPR), рыночная базовая ставка по кредитам, составила 3,7% по данным на 20 июня, не изменившись по сравнению с предыдущим месяцем, сообщает агентство Синьхуа.

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По данным Национального центра межбанковского финансирования (NIFC), более чем пятилетний LPR, на котором многие кредиторы основывают свои ставки по ипотечным кредитам, также остался неизменным по сравнению с предыдущим значением в 4,45%.

В мае базовая ставка по кредитам сроком более пяти лет была снижена на 15 базисных пунктов до 4,45%, что стало самым большим снижением этой ставки с тех пор, как страна обновила механизм LPR в 2019 году.

По мнению аналитиков, такой шаг поможет реальной экономике преодолеть трудности за счет усиления роли финансового сектора, повышения платежеспособного спроса и дальнейшей стабилизации экономики.

Тесно связанная с LPR, процентная ставка по линии среднесрочного кредитования (MLF) в этом месяце также осталась неизменной по сравнению с последней операцией. На прошлой неделе Народный банк Китая ввел на рынок 200 млрд юаней ($29,8 млрд) через однолетний MLF с процентной ставкой 2,85%.