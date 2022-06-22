Пекин, 22 июня, 2022, 06:15 — ИА Регнум. Базовая ставка по однолетним кредитам в Китае (LPR), рыночная базовая ставка по кредитам, составила 3,7% по данным на 20 июня, не изменившись по сравнению с предыдущим месяцем, сообщает агентство Синьхуа.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай

По данным Национального центра межбанковского финансирования (NIFC), более чем пятилетний LPR, на котором многие кредиторы основывают свои ставки по ипотечным кредитам, также остался неизменным по сравнению с предыдущим значением в 4,45%.

В мае базовая ставка по кредитам сроком более пяти лет была снижена на 15 базисных пунктов до 4,45%, что стало самым большим снижением этой ставки с тех пор, как страна обновила механизм LPR в 2019 году.

По мнению аналитиков, такой шаг поможет реальной экономике преодолеть трудности за счет усиления роли финансового сектора, повышения платежеспособного спроса и дальнейшей стабилизации экономики.

Тесно связанная с LPR, процентная ставка по линии среднесрочного кредитования (MLF) в этом месяце также осталась неизменной по сравнению с последней операцией. На прошлой неделе Народный банк Китая ввел на рынок 200 млрд юаней ($29,8 млрд) через однолетний MLF с процентной ставкой 2,85%.