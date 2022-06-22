Екатеринбург, 22 июня, 2022, 06:15 — ИА Регнум. В Екатеринбурге более 4,5 тыс. человек приняли участие в традиционной акции «Свеча памяти». Об этом пишут СМИ.

Дарья Драй ИА REGNUM Свечи памяти

Люди с зажжёнными свечами прошли от Дома Севастьянова до Площади 1905 года. Там они выстроились в слово «Помним».

Отметим, окна на здании администрации города зажгли в формате «1941 — 1956». Это было сделано впервые. Как сообщало ИА REGNUM, 22 июня 1941 года гитлеровская Германия напала на Советский Союз.