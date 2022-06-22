Пекин, 22 июня, 2022, 06:13 — ИА Регнум. Поставщики курьерских услуг Китая сообщили о неуклонном росте объема экспресс-доставки за первые пять месяцев года, показали данные Государственного почтового бюро КНР, передает агентство Синьхуа.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай

По данным бюро, с января по май курьерские компании страны обработали в общей сложности 40,95 млрд посылок, что на 3,3% больше в годовом исчислении. Выручка их бизнеса за этот период составила 400,55 млрд юаней (около $60 млрд), что на 2% больше в годовом исчислении.

Шанхай занял первое место среди китайских городов по объему выручки от экспресс-доставки за первые пять месяцев, за ним следуют Гуанчжоу, Шэньчжэнь, Цзиньхуа и Ханчжоу.

Данные бюро также показали, что доходы почтового сектора Китая выросли на 5,9% в годовом исчислении до 531,78 млрд юаней в период с января по май. Только в мае выручка сектора выросла на 4,4%.