Пекин, 22 июня, 2022, 06:10 — ИА Регнум. Согласно отраслевым данным, выпуск зеленых облигаций Китая в этом году продемонстрировал устойчивый рост на фоне стремления страны сократить выбросы углекислого газа и продвигать экологичное развитие, сообщает агентство Синьхуа.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай

По состоянию на 9 июня страна выпустила зеленые облигации на сумму 361,56 млрд юаней ($54,03 млрд) в 2022 году, что на 73,72% больше, чем в предыдущем году, свидетельствуют данные поставщика финансовой информации Tonghuashun. К концу 2020 года стоимость находящихся в обращении зеленых облигаций Китая достигла 813,2 млрд юаней, что является вторым по величине показателем в мире.

Рынок зеленых облигаций Китая в последние годы значительно расширился, говорится в исследовательском отчете China International Capital Corporation, в котором отмечается, что в прошлом году было выпущено зеленых облигаций на 611 млрд юаней.

В настоящее время средства, привлеченные с помощью зеленых облигаций, широко используются в проектах зеленого развития в таких областях, как чистая энергетика, экологичный транспорт, предотвращение и контроль загрязнения, а также реагирование на изменение климата, сказал Чжан Личао из Guosen Securities.