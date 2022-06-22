Пекин, , 06:09 — REGNUM Регулятор по ценным бумагам Китая одобрил первичное публичное размещение акций (IPO) двух компаний, входящих в совет по науке и технологическим инновациям, сообщает агентство Синьхуа.

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Компании Nexchip Semiconductor Corporation и Shenzhen China Micro Semicon Co., Ltd. будут включены в Совет по научно-техническим инновациям Шанхайской фондовой биржи, широко известный как STAR market, согласно данным Комиссии по регулированию ценных бумаг Китая. Компании должны строго следовать проспекту эмиссии, а также плану выпуска и андеррайтинга при выпуске акций, заявил регулятор.

STAR market, открытый в июне 2019 года и предназначенный для поддержки компаний в высокотехнологичных и стратегически развивающихся секторах, смягчил критерии листинга, но ввел более высокие требования к раскрытию информации.