Элиста, 22 июня, 2022, 06:06 — ИА Регнум. В Калмыкии объявлено штормовое предупреждение из-за непогоды. Об этом ИА REGNUM сообщили в республиканском управлении МЧС России.

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Ожидается, что в течение суток 22 и 23 июня в ряде территорий Калмыкии пройдут сильные дожди с грозами. Осадки будет сопровождать сильный ветер, скорость которого будет достигать 20-23 метров в секунду.

Спасатели призывают жителей степной республики быть предельно внимательными и осторожными.