Южно-Сахалинск, , 06:03 — REGNUM На Сахалине утром 22 июня во всех районах состоялись митинги, посвященные Дню памяти и скорби, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областном правительстве.

Вечный огонь Алексей Иванов © ИА REGNUM

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В Южно-Сахалинске мероприятие в память о погибших в годы Великой Отечественной войны воинах прошло на площади Славы. Архиепископ Южно-Сахалинский и Курильский Никанор провел богослужение, после которого прошла минута молчания.

Затем присутствующие, в том числе ветераны Великой Отечественной войны и труженики тыла, возложили цветы к Мемориалу Славы и Вечному огню.

Как сообщало ИА REGNUM, в память о героях Великой Отечественной войны — тех, кто сражался за мир, губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев принял участие в поминальном богослужении и возложил цветы к Вечному огню мемориала Славы.