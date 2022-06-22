Благовещенск, , 06:07 — REGNUM В Приамурье в нелегальном хранении золота и сделках с ним подозревают двоих мужчин. Их задержали, возбуждено уголовное дело, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 22 июня в пресс-службе УФСБ по региону.

Золото (сс) kaisender

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У подозреваемых изъяли 12 золотых слитков, их вес — более 2 кг, стоимость — свыше 8,5 млн рублей. Уголовное дело возбуждено по статье 191 УК РФ (совершение сделки, связанной с драгоценными металлами, в нарушение правил, установленных законодательством, и незаконное хранение драгоценных металлов).

Мужчинам грозит срок до пяти лет. Один из них является гражданином России, другой — иностранец.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте в Амурской области были осуждены за кражу и незаконное хранение драгоценных металлов четыре жителя региона. Они были сотрудниками золотодобывающего предприятия «Коболдо» и присваивали себе часть драгметалла с выработок.