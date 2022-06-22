Москва, , 06:01 — REGNUM В среду, 22 июня, в Москве будет облачно с прояснениями, на юге области небольшой дождь, температура воздуха +19… +21 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

Лето в Москве Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

В ночь на 23 июня в Москве переменная облачность, преимущественно без осадков. Температура воздуха +12… +14 °C.

Ветер северо-восточный 6−11 м/с. Атмосферное давление 738 мм рт. ст.

В Подмосковье температура воздуха ожидается в интервале +17… +22 °C днём. Ночью — +9… +14 °C.

В четверг, 23 июня, днём в столице ожидается +23… +25 °C, по области +21… +26 °C, переменная облачность, преимущественно без осадков, ветер северо-восточный, северный 6−11 м/с. Ночью в регионе ожидается +10… +15 °C.

Как сообщало ИА REGNUM, в ближайшие выходные жителей Москвы и Московской области ожидает жаркая погода.

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