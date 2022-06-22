Пекин, 22 июня, 2022, 05:56 — ИА Регнум. Экспорт автомобилей из Китая вырос на 73% в месячном исчислении в мае, достигнув рекордного уровня для 2022 года, показали отраслевые данные, сообщает 18 июня агентство Синьхуа.

Creativity103 Автомобили

В прошлом месяце страна экспортировала около 245 000 автомобилей, что на 62,3% больше, чем за аналогичный период 2021 года, сообщила Китайская ассоциация автопроизводителей.

В целом за этот период за рубежом было продано около 196 000 легковых автомобилей, что на 69,7% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Экспорт коммерческих автомобилей вырос на 38,2% по сравнению с предыдущим годом и составил около 49 000 единиц.

Согласно данным, за первые пять месяцев текущего года автомобильные компании Китая экспортировали около 969 000 автомобилей, что на 44,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года.