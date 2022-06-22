Хабаровск, 22 июня, 2022, 06:09 — ИА Регнум. Лесоохрана Хабаровского края получала очередную партию техники, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

Лесной пожар

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Новая лесопатрульная техника для лесничеств отдалённых районов поступила в Хабаровский край. Ключи от 17 автомобилей руководителям передал губернатор Михаил Дегтярев.

Автотехника позволит повысить эффективность работы лесной охраны по предупреждению и выявлению нарушений, снизить ущерб от незаконной рубки леса.

Как сообщало ИА REGNUM, леса Якутии горят на 24 участках, из них тушат 17 возгораний. Режим ЧС введён в Мирнинском и Олёкминском районах, а также в одном из населённых пунктов Среднеколымского района.