Циндао, Китай, , 05:53 — REGNUM Представители 476 компаний из списка Fortune 500 и ведущих компаний отрасли приняли участие в третьем саммите транснациональных корпораций в Циндао, который открылся 19 июня в прибрежном городе провинции Шаньдун на востоке Китая, сообщает агентство Синьхуа.

Циндао damien_farrell

Саммит этого года, прошедший под заголовком «транснациональные корпорации и Китай» сосредоточен на таких темах, как восстановление глобальной промышленности и цепочки поставок в эпоху после пандемии, реализация Регионального всеобъемлющего экономического партнерства (RCEP) и содействие институциональной открытости, роль транснациональных корпораций в ускорении экономического и социального развития, а также экологическая защита бассейна и высококачественное развитие в регионе реки Хуанхэ.

Более 5600 лидеров отрасли, делегатов компаний, послов, ученых и правительственных чиновников приняли участие в саммите онлайн и оффлайн.