Хэфэй, Китай, 22 июня, 2022, 05:49 — ИА Регнум. Новый грузовой поезд Китай — Европа, груженный автомобилями и автозапчастями, отправился 18 июня из столицы провинции Аньхой города Хэфэя на востоке Китая в казахстанскую Алма-Ату, сообщает агентство Синьхуа.

Scoopnest.com Грузовой поезд, следующий из Китая в Европу

За первые пять месяцев этого года Хэфэй обработал 339 грузовых поездов Китай — Европа, что на 175 больше, чем за аналогичный период прошлого года. По данным местных железнодорожных властей, поезда перевезли 31 956 контейнеров в двадцатифутовом эквиваленте (TEU), что на 106% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Исходящие поезда в основном перевозили фотоэлектрическую продукцию, автозапчасти и бытовую технику. Прибывающие поезда привозили продукты, в том числе красное вино, молоко, ячмень и хлопчатобумажную пряжу из европейских и азиатских стран.