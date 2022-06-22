Элиста, , 05:49 — REGNUM В Элисте в честь 60-летия лидера группы «Кино» Виктора Цоя открыли памятник музыканту. В основе скульптурной композиции — финальный кадр из фильма «Игла», главную роль в котором он исполнил. Об этом сообщил в своём телеграм-канале глава Калмыкии Бату Хасиков.

В Элисте открыли памятник Виктору Цою телеграм-канал главы Калмыкии Бату Хасикова

Над памятником около десяти лет работали Николай Галушкин и Сергей Коробейников. Скульптурную композицию подарил Элисте местный предприниматель Мингиян Яшаев.

Музыкальные коллективы исполнили легендарные песни группы «Кино» телеграм-канал главы Калмыкии Бату Хасикова

«Мы всегда говорили и будем говорить: «Виктор Цой жив». Он объединяет всех нас независимо от возраста, национальности, вероисповедания. Виктор Цой прожил недолгую жизнь, но оставил после себя наследие на долгие поколения вперёд», — отметил Хасиков.

Музыкальные коллективы исполнили в этот день легендарные песни группы «Кино».