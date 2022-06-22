Мурманск, 22 июня, 2022, 05:46 — ИА Регнум. Пилоты отдельного корабельного истребительного авиационного полка Северного флота (СФ) 21 июня провели над Кольским полуостровом тренировочные полёты, в ходе которых отработали слётанность в парах и тактику ведения манёвренного воздушного боя на ближних дистанциях. Об этом сообщает пресс-служба СФ на сайте Минобороны.

Airwar.ru МиГ-29К

Полёты истребителей, в которых под руководством командира полка приняли участие как опытные, так и молодые лётчики на самолётах МиГ-29К и МиГ-29КУБ, проходили с одного из военных аэродромов в Мурманской области.

пресс-служба СФ «Кроме истребителей плановые тренировочные полёты на поиск подводных лодок в Баренцевом море… выполнила пара самолётов дальней противолодочной авиации Ту-142 отдельной эскадрильи отдельного гвардейского смешанного авиационного полка объединения ВВС и ПВО Северного флота».

Отмечается, что экипажи морской авиации отработали длительный полёт над безориентирной местностью, провели тренировку по связи и успешно вернулись на береговой аэродром базирования.

Как сообщало ИА REGNUM, в Красноярском крае стартовали плановые тактические учения зенитного ракетного полка объединения ВВС и ПВО Центрального военного округа, вооружённого зенитными ракетными комплексами С-300.