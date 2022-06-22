Хабаровск, , 05:47 — REGNUM В память о героях Великой Отечественной войны — тех, кто сражался за мир, губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев принял участие в поминальном богослужении и возложил цветы к Вечному огню мемориала Славы.

22 июня, Хабаровск Пресс-служба правительства Хабаровского края

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«В истории нашей Родины есть скорбная дата — 22 июня 1941 года, день начала трагических событий, которые затронули буквально каждую семью.⠀

Мы — потомки Победителей — будем всегда помнить эту дату и чтить бойцов, которые навсегда остались на полях сражений от Берлина до Сталинграда, от Кенигсберга до Киева, от Ржева до Одессы. Мы никогда не забудем их подвиг!», — написал в своём телеграм-канале Дегтярев.

Как сообщало ИА REGNUM, жители Магаданской области 22 июня присоединятся к Всероссийской акции «Минута молчания» в память о погибших в годы Великой Отечественной войны. Минута молчания пройдет в 20:15 (12:15 мск) в Сквере Победы после акции «Свеча памяти».