Петропавловск-Камчатский, , 05:45 — REGNUM В Петропавловске-Камчатском в парке Победы ранним утром 22 июня в День памяти и скорби зажгли «Огненную картину войны», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в краевом правительстве.

Слово «Помним» Администрация города Ставрополя

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В память о воинах, погибших в годы Великой Отечественной войны, из 7,5 тыс. свечей волонтёры, общественники, неравнодушные жители выложили надпись «Помним» и красную звезду. Отмечается, что это самая большая картина за всё время проведения акции на Камчатке.

Как сообщало ИА REGNUM, жители Магаданской области 22 июня присоединятся к Всероссийской акции «Минута молчания» в память о погибших в годы Великой Отечественной войны. Минута молчания пройдет в 20:15 (12:15 мск) в Сквере Победы после акции «Свеча памяти».